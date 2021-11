Portugal registou mais nove mortes e 1074 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta quarta-feira.

Há o registo de três mortes em Lisboa e Vale do Tejo, outras duas na região centro, duas no algarve e ainda um no Alentejo. Refira-se que já faleceram mais de 18 mil pessoas com a doença no nosso país.



A maioria das novas infeções registam-se na região centro (336), mas também em Lisboa e Vale do Tejo (320) e região norte (243). Há ainda 77 novos casos no Algarve, 25 no Alentejo, 56 na Madeira e apenas 17 nos Açores. Há 31.938 casos ativos em Portugal, menos 98 do que no dia anterior.



Por sua vez, o número de internamentos subiu para 384 - há mais 12 pessoas em unidades hospitalares em comparação com o dia anterior. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos subiu para 67 (mais oito doentes do que na véspera).



Os dados indicam ainda que mais 345 pessoas recuperadas da doença, subindo para 1.041.385 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.



A nível nacional, a taxa de incidência subiu para 104,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando 104,4 casos por 100 mil habitantes.



O Rt está em 1,03 a nível nacional e em Portugal continental.