Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3.794 novos casos de covid-19 e mais 16 óbitos, segundo o boletim diário epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há menos cinco pessoas internadas do que no dia anterior (total de 855) e mantêm-se 178 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Sete dos óbitos foram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro, dois no Alentejo e dois no Algarve.

O maior número de novos casos foi também na região Norte, um total de 1.455, mais cinco do que em Lisboa e Vale do Tejo (mais 1.450). No Centro há mais 352 novos casos, no Algarve mais 281, no Alentejo mais 132, nos Açores mais 83 e na Madeira mais 41.

Há mais 3.232 pessoas dadas como recuperadas, um total de 876.240 desde os primeiros registos da pandemia em Portugal.

O número de casos ativos subiu para 53.534, mais 546 do que nas últimas 24 horas.

Desde o início registado da covid-19 no país, já faleceram 17.264 pessoas com associação à doença e 947.038 ficaram infetadas.