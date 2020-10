Portugal registou nas últimas 24 horas mais dez vítimas mortais por Covid-19, ultrapassando a barreira das duas mil vítimas mortais, num total de 2005, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas registaram-se mais e 904 casos e mais 360 recuperados.

No boletim emitido pela DGS neste domingo registam-se mais 490 casos no Norte e mais 316 em Lisboa e Vale do Tejo, que tem, contudo, oito das mortes das últimas 24 horas, enquanto a região Norte tem as outras duas.

No total, desde que a pandemia chegou a Portugal, houve 79.151 casos confirmados.

