Registaram-se em Portugal mais 20 óbitos por covid-19 e 35.643 novos infetados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Há mais 35 internados, para um total de 1.388. Em unidades de cuidados intensivos estão 153 pessoas, menos oito do que os dados de sexta-feira.

Foram registados mais 31.514 recuperados, sendo que há mais quatro mil casos ativos, para um total de 258.322.

Dos vinte novos óbitos, 13 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Norte e dois no Algarve.

Dos novos casos, 15.142 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 12.481 no Norte, 3.819 no Centro, 1.708 na Madeira, 1118 no Algarve, 1.085 no Alentejo e 290 nos Açores.