Portugal regista, nesta quarta-feira, mais dez óbitos e mais 1.247 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados desceu, sendo agora de 527 (menos 24 do que nas 24 horas anteriores). Porém, há mais três pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos, agora 119.

Por regiões, o Norte registou quatro óbitos, Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro mais dois cada, o Alentejo um e o Algarve também um.

Quanto aos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 457, o Norte mais 380, o Centro mais 215, o Algarve mais 115, o Alentejo mais 51, a Madeira mais 16 e os Açores mais 13.

Há mais 1.686 recuperados, para um total de 1.004.925 desde os registos iniciais da covid-19 no país. Com os dados mais recentes, o número de casos ativos desce: são agora 35.540, menos 449 do que na véspera.

O que também baixa é a incidência, de acordo com o relatório desta quarta-feira, com 191,1 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (ontem eram 208,3) e 196,1 por 100 mil habitantes no Continente (ontem eram 214).

O R(t) também desceu a nível nacional de 0,85 para 0,84 e, no Continente, de 0,84 para 0,83.