Portugal regista esta quinta-feira mais dez mortes e 2.581 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há menos 21 pessoas internadas, agora um total de 898. Há também menos oito em unidades de cuidados intensivos, agora 196. Quatro dos óbitos foram em mulheres e seis em homens. Relativamente às faixas etárias, o boletim revela que do total de mortes, sete tinham mais 80 anos, uma entre 70 e 79, uma entre 40 e 49 e uma entre 0 e 9 anos de idade.

Há óbitos a registar em toda a região de Portugal Continental: três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, dois a Norte, um no Alentejo e um no Algarve.

Quanto aos novos casos, 947 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 866 no Norte, 310 no Centro, 230 no Algarve, 143 no Alentejo, 47 nos Açores e 38 na Madeira.

Há mais 4.747 recuperados registados (total de 917.367), o que implicou uma descida nos casos ativos: são menos 2.176, para um total de 45.198.

A incidência no Continente mantem-se nos 384,5 casos por 100 mil habitantes e, a nível nacional, nos 376,9 casos por 100 mil habitantes. O R(t) nacional e continental é de 0,92.

Segundo a DGS, a covid-19 provocou já 17.422 óbitos em Portugal e já se registaram 979.987 casos.