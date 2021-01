Marco Verratti e Abdou Diallo testaram positivo à covid-19, anunciou esta noite o Paris Saint-Germain.

Na nota, os parisienses referem que a dupla «respeitará o isolamento e estará sujeita ao protocolo de saúde apropriado».

Verratti e Diallo são assim baixas confirmadas para o jogo do PSG deste fim de semana, em casa do Lorient, no domingo (14h00).