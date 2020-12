O coordenador da task force para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, afirmou esta quarta-feira que a vacinação contra a covid-19 pode arrancar em Portugal logo a seguir ao Natal, noticia a TVI24.

O responsável, que está a ser ouvido no Parlamento, na Comissão de Saúde, espera que a Comissão Europeia dê um parecer positivo no dia 23 de dezembro sobre a vacina da Pfizer e adiantou que a farmacêutica já mostrou disponibilidade para a vacina ser distribuída em três dias, garantindo que a mesma distribuição não será comprometida pela quadra natalícia.

«Mesmo que isso aconteça no dia de Natal, teremos certamente as pessoas habilitadas prontas para receber as vacinas», garantiu.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a primeira vacina deverá ser autorizada já dentro de poucos dias.

«A vacinação pode assim começar imediatamente, e outras [vacinas] seguir-se-ão no Ano Novo. E, no total, comprámos doses mais que suficientes para toda a gente na Europa, e ainda estaremos em condições de apoiar os nossos vizinhos e parceiros no mundo, para que ninguém fique para trás», afirmou a presidente do executivo comunitário.

Von der Leyen ressalvou que, «para chegar ao fim da pandemia, é, no entanto, necessário que 70% da população vacinada», o que admitiu ser uma «missão gigantesca».

«Por isso, comecemos tão cedo quanto possível a vacinação, juntos, a 27, a começar no mesmo dia. Iniciemos a erradicação deste vírus horrível juntos e unidos», disse.