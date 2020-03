O jogo entre Eslováquia e República da Irlanda, a contar para os play-offs do Euro2020, será disputado à porta fechada, anunciaram nesta terça-feira as federações dos dois países.

A partida, marcada, para 26 de março, foi restringida aos adeptos por ordem do governo eslovaco, devido ao perigo de disseminação do surto de coronavírus.

De recordar que estas equipas estão no «caminho B» e, desta forma, uma delas poderá integrar o grupo E, onde estão Espanha, Suécia e Polónia.

Veja o comunicado da federação irlandesa:

Slovakia v Republic of Ireland to take place behind closed doors



➡️ https://t.co/U6PyyYOBFz #COYBIG #SVKIRL🇸🇰🇮🇪 pic.twitter.com/LQK0jhtxmx