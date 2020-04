São dez os concelhos de Portugal que já ultrapassaram o meio milhar de infetados pela doença da covid-19. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira indica que Sintra regista 502 casos, juntando-se aos restantes nove municípios que já ultrapassaram a dita marca.

Porto, Lisboa e Vila Nova de Gaia, com mais de mil casos cada, continuam, por esta ordem, a ser os municípios mais afetados pela doença. O Porto regista 1.068 infetados (mais nove), ao passo que Lisboa e Vila Nova de Gaia têm 1.060 casos cada, respetivamente mais 22 e mais 25 que no dia anterior.

Seguem-se, pela mesma ordem do boletim de domingo, Matosinhos (876 casos, mais um), Braga (856, mais oito), Gondomar (837, mais três), Maia (774, mantém-se), Valongo (592, mais sete), Ovar (511, mantém-se) e Sintra, que tinha 493 no boletim de domingo, apresentando um aumento de nove casos.

Nota, ainda, para outros municípios com valores mais altos: Guimarães (401 casos) e Coimbra (360).

Os dados referem-se, de acordo com a DGS, «ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 83 por cento dos casos confirmados», sendo que «quando os casos confirmados são inferiores a três, por motivos de confidencialidade» os concelhos com pessoas infetadas não são apresentados.

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 21 vítimas pela covid-19 e 657 novos casos de infetados.