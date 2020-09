O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira prorrogar a situação de contingência em Portugal continental até às 23.59 horas de 14 de outubro, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Esta decisão explica-se face a um quadro de aumento de casos de covid-19 nas últimas cinco semanas.

Recorde-se que a atual situação de contingência, com a fixação de regras de proteção individual e coletiva dos cidadãos, entrou em vigor à meia noite do dia 15 de setembro e terminava às 23.50 horas do dia 30 deste mês. Com esta decisão, a situação de contingência prolonga-se até 14 de outubro.

A decisão do Governo será reavaliada pelo executivo dentro de duas semanas, então já com uma análise mais aprofundada sobre o impacto das primeiras semanas de aulas nas escolas.

«Na próxima quinzena, não haverá quaisquer alterações em relação às medidas já em vigor. Mantemos exatamente as mesmas regras que foram definidas há 15 dias», declarou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

De acordo com a ministra de Estado e da Presidência, o objetivo do executivo «é tomar todas as medidas necessárias, mas apenas as necessárias, porque é preciso uma conciliação entre a defesa da saúde, o combate à pandemia e a existência de uma economia que permita o desenvolvimento do país».