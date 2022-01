Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 31 óbitos associados à covid-19 e mais 21.917 novos casos de infeção, além de 125 novos internamentos, de acordo com os dados do boletim diário epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país aproxima-se assim dos 2 mil internados, tendo agora um total de 1.938 pessoas nessa condição. Em unidades de cuidados intensivos estão 174 pessoas (mais seis).

Dos novos óbitos, 17 foram em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, três no Centro, três no Algarve, um no Alentejo e um na Madeira.

O maior número de novos casos foi na região Norte, com mais 8.937. Em Lisboa e Vale do Tejo foram mais 7.938, no Centro mais 2.078, na Madeira mais 1.232, no Algarve mais 796, no Alentejo mais 532 e nos Açores mais 404.

Há mais 18.083 pessoas dadas como recuperadas e o número de casos ativos volta a subir, ainda que de forma mais ligeira face à globalidade dos dias anteriores: são mais 3.803, para um total de 331.158 casos ativos.

Em vigilância há mais 20.217 pessoas, para um total de 301.161.

Há também uma atualização da incidência, que sobe, e do R(t), que desce. A incidência nacional e no Continente é agora, nota a DGS, superior a 3840 casos de infeção por 100 mil habitantes. A matriz de risco ainda não foi redefinida, mas os valores anunciados mostram assim que a incidência atual já ultrapassará o limite máximo de 3840 casos por 100 mil habitantes que é apresentado na matriz. Já o R(t), quer nacional, quer no Continente, é de 1,13.

No domingo, o R(t) era de 1,19 a nível nacional e no Continente e incidência era de 3.813,6 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e de 3.796 casos por 100 mil habitantes no Continente.