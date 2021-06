Não há nenhum concelho do território português a recuar no desconfinamento previsto pelo Governo, mas há dois que se mantêm no mesmo nível e três entram em alerta (pode ler mais sobre esta notícia no site da TVI24).

Arganil e Montalegre melhoraram a sua situação pandémica e avançam no desconfinamento, ao contrário de Golegã e Odemira, que se mantêm na mesma situação das últimas semanas.

Os concelhos de Lisboa, Salvaterra de Magos e Vale de Cambra mantêm-se em alerta e têm agora a companhia de Braga, Cantanhede e Castelo de Paiva.

Em sentido inverso, Chamusca, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva deixam de estar sob alerta.