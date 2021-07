Portugal registou este domingo oito mortos por covid-19 e 2323 novos casos positivos, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde.



Nas últimas 24 horas, há mais 40 pessoas internadas em enfermaria (são 672 no total) e mais nove estão em Unidades de Cuidados Intensivos - total de 153 pessoas. Oito dos seis óbitos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo enquanto as outras duas mortes ocorrem no Algarve e no Alentejo.



A maioria dos novos casos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.058). Houve 693 novas infeções no Norte, 242 no Algarve, 226 no Centro e 64 no Alentejo.



Em sentido contrário, recuperam da infecção mais 1019 pessoas, num total de 845.516 desde o início da pandemia.



Desde o início da pandemia, o país conta com quase um milhão de infeções e mais de 17 mil mortes.





[em atualização]