Cristiano Ronaldo associou-se a uma campanha para a apoiar a Cruz Vermelha de Portugal e também a de Itália, país onde joga.

O avançado da Juventus partilhou duas fotografias nas redes sociais: uma com uma máscara com as cores portugueses e outra com as cores italianas.

«Neste momento difícil para o nosso mundo, é importante que nos unamos e que nos apoiemos. Vamos todos fazer o que pudermos para ajudar», escreveu Ronaldo, na publicação.

Pode saber mais sobre a campanha para a Cruz Vermelha Portuguesa neste link, e sobre a italiana aqui.