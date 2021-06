Já é possível o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para pessoas com mais de 45 anos, estando disponível aqui.

Desta forma, as pessoas na faixa etária entre os 45 e os 49 anos já poderão ser vacinadas em breve, como noticia a TVI24. De acordo com a task-force do plano de vacinação, estas pessoas terão vaga a partir do dia 14 de junho.

O processo de autoagendamento funciona assim:

- Assim que escolher o local de vacinação, vai-lhe ser apresentada a primeira data disponível, podendo aceitá-la ou escolher uma outra que lhe seja mais conveniente.

- No caso de não haver nenhuma data disponível, pode optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma outra data num outro local.

- Caso tenha corrido tudo bem, ou seja, caso tenha conseguido agendar o dia e o local, vai depois receber um SMS pelo número 2424 com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido.

- Depois, no dia agendado, é só deslocar-se até ao local de vacinação escolhido, na hora indicada.