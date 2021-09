O Governo vai reunir com o Infarmed para definir as regras sanitárias contra a covid-19 a partir de outubro, altura em que Portugal já terá 85 por cento da população totalmente vacinada (ler mais no site da TVI24).

De acordo com a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, as diretrizes que saírem dessa reunião não significarão a libertação total, mas sim o «levantar» de algumas restrições.

«Não podemos assumir que existirá o fim total das restrições. Vamos é atingir um patamar de vacinação que nos permite levantar algumas regras», afirmou, em conferência de imprensa.

Sobre o uso de máscara no exterior, Mariana Vieira da Silva deixa essa decisão para a Direção Geral da Saúde.