Foram registadas mais 621 vítimas pela covid-19 no Reino Unido, anunciou o governo britânico, no último balanço diário da doença, feito este sábado. Com os novos valores diários, são já 28.131 os óbitos na nação britânica.

A confirmação foi feita pelo Secretário de Estado da Habitação, Comunidades e Governo Local, Robert Jenrick, que adiantou também mais 4.806 casos de infetados, elevando o número total para 182.260.

Há menos 416 pessoas internadas: os registos baixaram de 15.111 para 14.695.

Em conferência de imprensa, Jenrick afirmou que já foram realizados 1.129.907 testes à doença, 105.937 deles na sexta-feira.