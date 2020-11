O encontro entre Marselha, adversário do FC Porto na Liga das Nações, e o Nice foi adiado, devido ao surto de covid-19 no emblema da Côte d’Azur.

A Liga francesa comunicou, esta terça-feira, o adiamento do jogo, uma vez que pelo menos dez dos trinta jogadores do plantel do Nice, onde alinha o português Rony Lopes, estão infetados pelo novo coronavírus.

O organismo não indicou data para a realização do encontro da 11.ª jornada, que inicialmente estava previsto para este sábado.

Refira-se que, com este adiamento, o próximo jogo do Marselha passa a ser a receção ao FC Porto, agendada para 25 de novembro.