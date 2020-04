O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse esta quinta-feira que o novo coronavírus já infetou 1.124 profissionais de saúde em Portugal, entre os quais 206 médicos e 282 enfermeiros.

Entre os profissionais infetados estão também 636 de áreas como assistentes técnicos, assistentes operacionais e técnicos de diagnóstico e terapêutica, adiantou Lacerda Sales, que disse que na quarta-feira se contabilizavam sete médicos e um enfermeiro internados em cuidados intensivos.

O governante anunciou ainda que Portugal vai duplicar a capacidade de ventilação. «Entre ofertas, compras e empréstimos, estaremos em condições de duplicar a nossa capacidade de ventilação: Foram oferecidos 400 ventiladores evasivos, muitos dos quais já chegaram aos hospitais e outros com previsões de entrega muito em breve. Recebemos 140 ventiladores não-invasivos a título de empréstimo, muitos também já entregues. A administração central do sistema de saúde também adquiriu 900 ventiladores, 144 chegarão já este fim-de-semana ao país», disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária que faz o ponto da situação da covid-19 no país.

«Estamos a reforçar a nossa capacidade de ventilação», garantiu, lembrando que as situações mais graves da covid-19 obrigam a cuidados intensivos e que muitos dos doentes internados nos hospitais «precisam de ventiladores na sua luta pela vida».

O governante acrescentou que vão chegar nos próximos dias mais testes, materiais e equipamentos de proteção. «Hoje mesmo serão distribuídas 6.000 zaragatoas. Estão encomendadas mais 400 mil, 80 mil das quais serão entregues amanhã. Na próxima semana chegam mais 200 mil testes a Portugal. Vão chegando de forma faseada, também 400 mil máscaras FFP2, três milhões de máscaras cirúrgicas», disse, garantindo: «Todos os dias os serviços do Ministério de Saúde trabalham para que sejam repostos kits e EPI's e para reforçar a capacidade de ventilação.»