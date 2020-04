A Liga Portugal esclareceu esta terça-feira as medidas propostas, em conjunto com o Sindicato de Jogadores, devido à situação dos contratos e dos salários dos jogadores durante a pandemia de covid-19.

Em comunicado, o organismo presidido por Pedro Proença começa por revelar que estima perdas de «310 milhões de euros nas receitas previsionais imediatas», o que pode significar um «decréscimo de 60 por cento face aos 512 milhões de valor de receitas operacionais» em relação à época 18/19.

Na mesma nota, a Liga informa que chegou a acordo com o Sindicato de Jogadores em relação às seguintes medidas:

«Prorrogação dos contratos de trabalho até término da época, considerando a sua duração até ao último jogo oficial de 2019/2020;

Prorrogação dos contratos de empréstimo e cedência até término da época, considerando a sua duração até ao último jogo oficial de 2019/2020;

Aceitar que parte do período de férias será definido por indicação dos clubes;

Acordar que nenhuma destas medidas constitui justa causa de rescisão do contrato de trabalho desportivo.»

Em relação à parte financeira, a Liga diz que o Sindicato não concordou com a celebração de acordos de redução salarial entre jogadores e clubes, assim como a atribuição aos dois organismos da responsabilidade de determinarem uma «redução percentual do salário anual dos jogadores» repercutido até ao final da presente época.

Ora, assim, diz a Liga que «os clubes da Liga NOS e da LigaPro ficaram, a partir do momento em que não se viabilizou esta parte do acordo com o SJ, libertos para poderem lançar mão de todas as medidas especiais propostas pelo Governo, em concreto o Lay off ou outras medidas análogas previstas na Lei, bem como a liberdade para negociar livremente com os seus atletas».