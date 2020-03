Suk Hyun-jun, antigo jogador do FC Porto, atualmente ao serviço do Troyes, está com Covid-19.

O próprio emblema francês já confirmou dois casos, embora sem adiantar os nomes.

Mas a imprensa gaulesa, e em particular o jornal regional L'Est Clair, referem que um dos infetados é o sul-coreano. O outro será um elemento da formação do clube.

Suk não se sentia bem nos últimos dias, e fez um teste cujo resultado positivo foi conhecido na noite de quinta-feira.

Por esse motivo nem tinha sido convocado para o encontro com o Le Mans, que estava marcado para sexta-feira, mas que foi adiado (tal como todo o futebol em França).

Para além do FC Porto, Suk também representou Marítimo, Nacional e Vitória de Setúbal em Portugal.