O presidente da UEFA, Alexander Ceferin, garantiu 300 mil máscaras de proteção à Eslovénia, para fazer face à pandemia de Covid-19, confirmou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros esloveno.

«Falei com o meu amigo Jack May, expliquei-lhe que tínhamos um problema e se poderia ajudar. Ele entrou em ação no mesmo dia», explicou o dirigente desportivo, recordando o contacto com o fundador da plataforma de comércio na Internet Alibaba.

A Fundação Alibaba esclareceu que o avião com cerca de 1,5 milhões de máscaras, entre as quais as destinadas à Eslovénia, mas também a França e Bélgica, já estão no aeroporto de Liège, de onde serão transportadas para os destinos finais.