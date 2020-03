A pandemia de Covid-19 motiva um distanciamento forçado para muitos pais, no dia que os celebra, e no caso de Ezequel Garay, jogador do Valência que está infetado com o novo coronavírus, as circunstâncias são ainda mais especiais.

Isso mesmo é destacado pelo antigo jogador do Benfica, na mensagem que deixou nas redes sociais. Privado do carinho dos dois filhos, o central argentino recebeu duas lembranças entregues pela companheira, Tamara Gorro: uma fotografia de um desenho feito pelas crianças, e ainda um bolo.

«Hoje é um Dia do Pai um pouco especial, já que o isolamento não me permite desfrutar da minha linda família. Talvez isto se prolongue mais do que esperado, mas aquilo que sei e que sinto é que, aconteça o que acontecer, eles estarão do meu lado. Por isso dou graças à vida, e a ela, Tamara, pela família linda que tenho. Ser pai é uma sensação tão bonita e incrível. Amo-os com a minha vida», escreveu Garay.