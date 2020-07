Portugal passou de 42.141 casos de covid-19 para 42.454 e de 1.576 mortes para 1.579, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve mais 313 casos registados de covid-19 (aumento de 0,73 por cento) e mais três mortes (subida de 0,18 por cento).

Há mais 293 doentes recuperados, agora um total de 27.798.

Os três novos óbitos foram de pessoas com 80 ou mais anos: dois homens e uma mulher. Dois foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e um na região Norte.

Dos novos casos, 218 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 69,6 por cento do total de casos diários registados esta quarta-feira. Nota para a subida significativa de casos no Norte, que tem mais 64 infetados (20,44 por cento dos novos casos). De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, a região da Madeira tem 92 casos, menos um face aos indicados na informação de terça-feira.

Há mais 12 pessoas internadas, total de 503. Destas, 79 (mais seis do que na terça-feira) estão nos cuidados intensivos.

Aguardam resultado laboratorial 1.450 pessoas, menos quatro do que as registadas no dia anterior. Em vigilância, pelas autoridades de saúde, estão 31.389 pessoas, menos 25 face às 24 horas anteriores.