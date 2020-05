O número de mortes associadas à covid-19 no Reino Unido passou esta quarta-feira para 30.076, mais 649 que no dia anterior, informou o ministro da Habitação e Comunidades, Robert Jenrick.

Houve mais 6.111 pessoas diagnosticadas com a doença e o número total de infetados no país é, atualmente, de 201.101. Nos hospitais continuam internados 13.615 doentes, menos 307 do que na terça-feira.

O Reino Unido é o país europeu com maior número de óbitos, seguido de Itália, de acordo com os dados oficiais de cada nação.

O primeiro-ministro britânico disse, esta quarta-feira, na Câmara dos Comuns, que ainda é cedo para fazer comparações internacionais da mortalidade, mas admitiu que «vai haver uma altura para analisar as decisões» e se estas poderiam ter sido diferentes. Boris Johnson reconheceu ser problemático o facto de os lares de idosos continuarem a registar um elevado número de vítimas, apesar de o número de mortes nos hospitais estar em declínio.