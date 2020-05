O Reino Unido registou, esta terça-feira, mais 545 vítimas associadas à covid-19. Já mais de 35 mil pessoas faleceram no país devido à doença, um total de 35.341. O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente Britânico, George Eustice.

Há mais 2.412 infetados, um total de 248.818 desde que a pandemia foi detetada no Reino Unido. Destes, 10.025 continuam hospitalizados.

No domingo e na segunda-feira, os balanços diários registaram, respetivamente, mais 170 e 160 mortes, os números mais baixos desde março. Contudo, os dados do fim-de-semana são afetados por atraso no registo administrativo dos óbitos. Estima-se ainda que o impacto da pandemia no Reino Unido seja maior que os números oficiais do Governo britânico.

Estatísticas divulgadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (ONS) sobre Inglaterra e País de Gales, combinadas com dados da Escócia e Irlanda do Norte, indicam que o número de mortes já ultrapassou as 44 mil, valor que incluir casos suspeitos, mas não confirmados por um teste.