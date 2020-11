Wissam Ben Yedder testou positivo à covid-19 e é baixa para o jogo da França frente a Portugal (e também para a partida frente à Suécia), da Liga das Nações.

Em comunicado, a federação gaulesa explica que o avançado do Mónaco deu positivo no teste feito esta quinta-feira e que foi imediatamente colocado em isolamento, falhando o treino da tarde dos Les Bleus.

Portugal e França defrontam-se no sábado, no Estádio da Luz, a partir das 19h45. Quem vencer a partida garante o apuramento para a final four da Liga das Nações.