No dia 25 de maio de 2025, às 9h30, o Porto volta a vestir-se de rosa com a EDP Corrida da Mulher, um dos maiores eventos solidários e desportivos do país. Com partida e chegada na Alameda das Antas, o percurso de cinco quilómetros pode ser feito a correr ou a caminhar, sem caráter competitivo — o importante é participar e fazer parte de um movimento que une milhares de mulheres por uma causa maior.

Correr por quem luta todos os dias

Este evento não é apenas uma corrida: é um símbolo de solidariedade, força e esperança. Parte do valor das inscrições reverte a favor do IPO-Porto, contribuindo diretamente para a investigação, prevenção e apoio a pacientes com cancro da mama. Cada passo conta, cada mulher importa — e cada participação faz a diferença na vida de muitas outras.

Todas em movimento pela mesma causa

Aberta exclusivamente à participação feminina, a EDP Corrida da Mulher celebra o desporto no feminino e o poder da união. Seja qual for a idade ou condição física, todas são bem-vindas para se juntarem a esta maré humana cor-de-rosa que todos os anos transforma as ruas do Porto num grito silencioso de apoio e resistência.

Inscreve-te já e levanta o teu kit cor-de-rosa

As inscrições estão abertas em www.runporto.com. O kit de participante, com t-shirt oficial e outros elementos surpresa, pode ser levantado nos dias 23 e 24 de maio, entre as 10h00 e as 23h00, no Alameda Shop & Spot.

Corre, caminha, inspira — e deixa a tua marca

A EDP Corrida da Mulher 2025 é o convite perfeito para aliares o bem-estar físico à solidariedade. Junta-te a milhares de mulheres e transforma a tua presença num gesto de amor e apoio. Inscreve-te hoje, veste o rosa com orgulho e ajuda-nos a pintar o Porto com esperança. Uma maré de solidariedade que transforma a Invicta em rosa. Mais do que uma prova desportiva, é um movimento de união feminina que apoia o IPO-Porto na luta contra o cancro da mama.