No dia 16 de março de 2025, Matosinhos volta a ser palco de um evento que já faz parte da tradição das famílias portuguesas: a 21ª edição da Corrida Mimosa Dia do Pai. Muito mais do que uma prova desportiva, esta corrida representa um momento único de partilha entre pais, filhos e amigos, onde cada passada reforça laços e cada quilómetro percorrido se transforma numa memória para a vida.

Numa localização privilegiada junto à frente marítima de Matosinhos, este evento alia a beleza do oceano ao espírito desportivo e familiar, proporcionando um ambiente inspirador para todas as idades.

Pais e Filhos em Movimento: Uma Experiência Inesquecível

O grande destaque da Corrida Mimosa Dia do Pai é a experiência emocional e afetiva que proporciona. O simples ato de correr lado a lado, partilhar sorrisos e incentivar uns aos outros fortalece a ligação entre gerações e cria momentos que ficam para sempre.

Este evento é um convite para deixar de lado a rotina, abraçar um estilo de vida ativo e celebrar o Dia do Pai de uma forma saudável e especial. Desde os mais pequenos aos avós, todos são bem-vindos para viver esta jornada de cumplicidade e bem-estar.

Três Modalidades Para Todos os Ritmos

Para garantir que ninguém fica de fora, a Corrida Mimosa Dia do Pai oferece três opções de participação:

Corrida Cronometrada de 10 km – Para os atletas que procuram superar desafios e testar os seus limites num percurso deslumbrante.

Mini/Caminhada de 5 km – Perfeita para famílias e grupos de amigos que querem desfrutar de um momento de lazer enquanto partilham a experiência juntos.

Kids Race – Porque é desde pequenino que se torce o pepino e a paixão pelo desporto começa desde cedo! As crianças até aos 12 anos podem participar nesta prova especial, recebendo um kit exclusivo com camisola e dorsal personalizado.

Inscreva-se e Viva Este Momento Único

As inscrições já estão abertas em www.runporto.com e são a oportunidade perfeita para fazer parte desta grande celebração familiar.

Levantamento do kit: Dias 14 e 15 de março, das 10h00 às 23h00, no Alameda Shop & Spot.

Participe e Crie Memórias Para Sempre!

A Corrida Mimosa Dia do Pai não é apenas uma prova. É um momento de união, de superação e de partilha entre pais e filhos, onde os valores do desporto e do convívio familiar se encontram.

Junte-se a esta tradição, desafie a sua família e venha celebrar connosco num dos cenários mais bonitos do país. Inscreva-se já e viva um Dia do Pai inesquecível!