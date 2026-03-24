Dezenas de pessoas foram detidas, esta terça-feira, na Chéquia, numa operação contra a corrupção por manipulação de resultados e apostas fraudulentas, que vão desde a primeira divisão até ao futebol de formação.

O presidente da Associação de Futebol da Chéquia, David Trunda, confirmou, em conferência de imprensa, que a polícia checa iniciou a investigação por suspeitas de corrupção, descrevendo-a como «provavelmente a maior da história». David Trunda salientou que o caso não envolve nenhum membro da direção de futebol checo e que a investigação durou três anos de colaboração entre a polícia, Europol e Interpol.

Segundo o Ministério Público de Olomouc, foram realizadas buscas em diversas residências e propriedades, que visam uma rede de corrupção envolvendo mais de 40 indivíduos, entre os quais estão jogadores, árbitros e, até, dirigentes de clubes. Nesta lista estão, também, equipas que vão da primeira à quarta divisão, assim como ligas juvenis.

Para encontrarmos o maior caso de corrupção no futebol checo, até à data, teremos de recuar a 2004. Ivan Horník, antigo dirigente do Zizkov, foi acusado de corrupção com base em escutas telefónicas e aí houve detenção de vários dirigentes, árbitros e delegados.