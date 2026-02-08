Sp. Braga e Benfica conquistam título europeu de corta-mato
Minhotos revalidam título feminino e encarnados voltam a vencer a estafeta mista. Sporting soma várias medalhas
Minhotos revalidam título feminino e encarnados voltam a vencer a estafeta mista. Sporting soma várias medalhas
Portugal voltou a estar em destaque na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, disputada este domingo em Albufeira, com Sp. Braga e Benfica a repetirem os triunfos alcançados em 2025.
Na prova feminina, as arsenalistas confirmaram o estatuto de referência europeia ao revalidar o título na prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, na Aldeia das Açoteias.
O Sp. Braga somaram o nono título europeu, graças ao ouro individual da queniana Jackline Rotich, decisiva para o triunfo coletivo. Mariana Machado foi sexta classificada, Laura Taborda terminou em 10.º lugar e Solange Jesus fechou a prestação bracarense na 21.ª posição.
Já o Benfica brilhou na estafeta mista, voltando a conquistar o ouro, tal como em 2025, com uma equipa composta por Isaac Nader, Etson Barros, Teresiah Gatieri e Salomé Afonso.
O Sporting também subiu ao pódio, arrecadando a medalha de prata, através de Nuno Pereira, José Pinto, Patrícia Silva e Purity Chepkirui.
Nos seniores masculinos, o Sporting ficou à porta do pódio coletivo, no quarto lugar, com Charles Rotich a destacar-se ao conquistar o bronze individual. Duarte Gomes foi 14.º e Rui Pinto 15.º.
Já o Benfica terminou em sexto na classificação por equipas, com Victor Kimosop a ser quarto individual, Miguel Moreira em 23.º e Samuel Barata em 31.º.
Entre os sub-20, o Sporting voltou a subir ao pódio, arrecadando a prata coletiva, impulsionado pelo ouro individual de Franline Kibet e pelo bronze de Dinis Ferreira. Afonso Oliveira terminou em 29.º e Bernardo Arvelos em 66.º.