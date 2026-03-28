Ousmane Diomande foi suplente utilizado no triunfo da Costa do Marfim sobre a Coreia do Sul, este sábado, num particular realizado Stadium MK, em Inglaterra.

Num jogo dominado em todos os aspetos pelo conjunto africano, os golos surgiram já nos minutos finais do primeiro tempo, com Guessand a abrir o ativo aos 35 e Adingra a finalizar para o 2-0 já em período de compensação. Ao intervalo, o selecionador da Coreia do Sul mudou três peças na equipa e acabou por ser a Costa do Marfim a chegar ao terceiro golo, graças ao pontapé certeiro de Martial Godo (62 minutos).

Aos 79 minutos, Diomande foi lançado no encontro e rendeu Ndicka no centro da defesa, sendo que ainda foi a tempo de ver a equipa fechar o resultado nuns expressivos 4-0. Após assistência de Diallo, foi a vez do recém-entrado Singo atirar para o fundo da baliza.