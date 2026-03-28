Seiko Fofana foi titular no triunfo da Costa do Marfim sobre a Coreia do Sul, este sábado, num particular realizado Stadium MK, em Inglaterra, e onde Ousmane Diomande saltou do banco de suplentes no decorrer do segundo tempo.

Num jogo dominado em todos os aspetos pelo conjunto africano, os golos surgiram já nos minutos finais da primeira parte, com Guessand a abrir o ativo aos 35 e Adingra a finalizar para o 2-0 já em período de compensação. Ao intervalo, o selecionador da Coreia do Sul mudou três peças na equipa e acabou por ser a Costa do Marfim a chegar ao terceiro golo, graças ao pontapé certeiro de Martial Godo (62 minutos).

Aos 79 minutos, Fofana deixou o relvado e Diomande foi lançado no encontro, sendo que ainda foi a tempo de ver a equipa fechar o resultado nuns expressivos 4-0. Após assistência de Diallo, foi a vez do recém-entrado Singo atirar para o fundo da baliza.