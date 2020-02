Uma propriedade arrendada pelo embaixador da Costa do Marfim, Kofi Fana, em Portugal foi devolvida à proprietária completamente vandalizada, informa Ana Leal na TVI24.



Um ano e meio após ter assinado o contrato de arrendamento, o diplomata costa-marfinense entregou a casa. De acordo com a proprietária, Cláudia Morgado, até dejetos foram encontrados no jacuzi de uma das casas de banho.



Após Cláudia Morgado ter denunciado a situação ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, o caso foi encaminhado para o Ministro dos Negócios estrangeiros que nunca lhe respondeu.



O caso segue agora em julgamento com a ausência do embaixador e do representante diplomático que morou na casa. Ambos alegaram imunidade.