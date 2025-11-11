Atenção, Sporting: Diomande chamado à última hora pela Costa do Marfim
Central leonino rende o lesionado Evan Ndicka para os particulares diante da Arábia Saudita e do Omã
Ousmane Diomande foi chamado à última hora pela Costa do Marfim, para os particulares de preparação para o Mundial de 2026 diante do Omã e da Arábia Saudita.
O central leonino não integrava a lista inicial de convocados para os encontros, mas acabou por ser chamado para render o lesionado Evan Ndicka (Roma). Ao todo, Diomande já soma nove internacionalizações pela Seleção A da Costa do Marfim e pode somar minutos nos jogos marcados para 14 (Omã) e 18 de novembro (Arábia Saudita).
Recorde-se que Diomande falhou grande parte do início de temporada do Sporting, devido a uma lesão sofrida logo na jornada inaugural da Liga, diante do Casa Pia.
𝘍𝘌𝘕𝘌̂𝘛𝘙𝘌 𝘍𝘐𝘍𝘈 🇨🇮 – 𝘕𝘖𝘝𝘌𝘔𝘉𝘙𝘌 2025— FIF 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) November 11, 2025
𝘌́𝘓𝘌́𝘗𝘏𝘈𝘕𝘛𝘚 : 𝘔𝘈𝘛𝘊𝘏𝘚 𝘈𝘔𝘐𝘊𝘈𝘜𝘟 𝘐𝘕𝘛𝘌𝘙𝘕𝘈𝘛𝘐𝘖𝘕𝘈𝘜𝘟
𝘕𝘥𝘪𝘤𝘬𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘧𝘢𝘪𝘵 (𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯𝘴 𝘮𝘦́𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦𝘴) 𝘳𝘦𝘮𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦́ 𝘱𝘢𝘳 𝘖𝘶𝘴𝘮𝘢𝘯𝘦 𝘋𝘪𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦́. https://t.co/Axf5kcOmQt pic.twitter.com/LOMOozO8D6