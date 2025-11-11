Ousmane Diomande foi chamado à última hora pela Costa do Marfim, para os particulares de preparação para o Mundial de 2026 diante do Omã e da Arábia Saudita.

O central leonino não integrava a lista inicial de convocados para os encontros, mas acabou por ser chamado para render o lesionado Evan Ndicka (Roma). Ao todo, Diomande já soma nove internacionalizações pela Seleção A da Costa do Marfim e pode somar minutos nos jogos marcados para 14 (Omã) e 18 de novembro (Arábia Saudita).

Recorde-se que Diomande falhou grande parte do início de temporada do Sporting, devido a uma lesão sofrida logo na jornada inaugural da Liga, diante do Casa Pia.