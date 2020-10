Bryan Ruiz revelou que está infetado com Covid-19.



O antigo jogador do Sporting, que representa o Alajuelense, deixou um apelo às pessoas. «Estou infetado com Covid-19. O vírus afeta qualquer um. Insisto que usem máscaras e lavem as mãos. Ánimo para quem padece do vírus. Conseguiremos seguir em frente», escreveu nas redes sociais.



O internacional pela Costa Rica voltou ao país de origem após ter rescindido com o Santos. Lembre-se que Bryan Ruiz, de 35 anos, jogou no Sporting entre 2015 e 2017.