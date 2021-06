O México qualificou-se na quinta-feira para a final da edição inaugural da Liga das Nações de futebol da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) após vencer a Costa Rica, num encontro que chegou a estar interrompido devido a gritos homofóbicos dirigidos ao guarda-redes da Costa Rica, Leonel Moreira, alegadamente provenientes da bancada em que estavam os adeptos mexicanos.

Os adeptos gritaram por três vezes a palavra «puto», expressão espanhola usada no calão para ofender homossexuais. O uso deste insulto homofóbico nos campos de futebol era comum no México, e levou até que fosse feita uma campanha com os jogadores da seleção para que deixasse de ser usada.

Após terem sido feitos vários avisos pelo sistema sonoro do estádio, o jogo foi mesmo interrompido aos 93 minutos, quando o jogo estava empatado 0-0. Após uma paragem de quatro minutos, o árbitro reatou a partida, e deu o final, instantes depois, com a decisão a seguir para as grandes penalidades.

Num jogo em que o portista Jesus Corona ficou no banco, o México acabou por vencer os penáltis (5-4), com o guarda-redes Guillermo Ochoa a defender o decisivo remate de Allan Cruz.

O outro finalista é a seleção dos Estados Unidos que, a jogar em casa, sofreu para vencer as Honduras, por 1-0, com o golo do triunfo a surgir aos 89 minutos, por Theoson Siebatcheu, que tinha entrado 11 minutos antes, na mesma altura de Reggie Cannon, do Boavista.

O também axadrezado Alberth Elis foi titular nas Honduras, que teve Jorge Benguché, igualmente do Boavista, no banco.