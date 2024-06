Costinha, lateral-direito do Rio Ave, foi eleito para o onze do ano da I Liga nacional. É o segundo jogador a ser conhecido do total de onze jogadores, depois de Ricardo Velho, guardião do Farense, ter merecido a distinção para a baliza.

A eleição foi definida através do voto de capitães e treinadores da Liga. Costinha já foi confirmado no Olympiakos, da Grécia, pelos responsáveis do Rio Ave, com a transferência a ter efeito no início do mercado de transferências.

Durante a época que acabou recentemente, Costinha fez 37 jogos, marcou cinco golos e fez outras tantas assistências. Internacional jovem por Portugal, Costinha jogou apenas no Rio Ave como profissional. Passou ainda pela formação do Sp. Braga e FC Porto.

Eis a publicação da Liga que oficializou a distinção: