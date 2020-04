Iker Casillas foi uma inspiração para Thibaut Courtois, que confessa ter-se tornado guarda-redes graças ao internacional espanhol.

«Quando Iker começou a jogar pelo Real Madrid vi os jogos dele e tornei-me guarda-redes. Gostava de vê-lo e gostava do Real Madrid», revelou o jogador belga do Real Madrid, durante um direto nas redes sociais.

O guardião dos «merengues», de 27 anos, recordou ainda outro nome da elite do futebol mundial com quem se identificou desde muito novo: Edwin van der Sar, atual diretor do Ajax. «Quando, aos 14 anos, vi que era muito alto e magro, olhava muito para Van der Sar, porque era o meu estilo», contou o futebolista formado no Genk.

Entre os guarda-redes da atualidade, Courtois elogiou o alemão Ter Stegen, do Barcelona, o esloveno Jan Oblak, do Atlético Madrid, e Álex Remiro, da Real Sociedad.