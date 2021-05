O FC Porto B goleou hoje o Cova da Piedade, por 5-1, e saiu à condição da zona de descida da II Liga.

Evanilson foi a grande figura da partida ao bisar num jogo em que também Malang Sarr marcou pelos dragões e onde Romário Baró, Carraça e João Mário foram outros dos cinco jogadores da equipa principal titulares na formação comandada por António Folha.

O avançado brasileiro sofreu e converteu um penálti logo aos 20m, tendo Danny Loader ampliado a vantagem também de penálti aos 24m.

Já na segunda parte, Evanilson marcou o seu segundo golo, após um contra-ataque conduzido por Baró e Loader, aos 57m, tendo Sarr de cabeça ampliado dez minutos depois.

Aos 83m, Mor Ndiaye fez o quinto dos dragões, numa recarga, antes de João Oliveira fazer o tento de honra dos almadenses, que terminaram o jogo com menos um jogador (por expulsão de Junior Simão aos 69m (por acumulação de amarelos).

Com esta goleada o FC Porto deixa a zona de descida provisoriamente e sobe ao 15.º lugar, com 29 pontos e mais um jogo do que Oliveirense (28), Vilafranquense (27) e Varzim (27), adversários diretos na luta pela manutenção. O Cova da Piedade é 12.º classificado, com 32 pontos.

