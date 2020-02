O Benfica B regressou este domingo às vitórias na II Liga, ao bater em casa o Cova da Piedade, por 2-0.

Com Svilar na baliza, os comandados de Renato Paiva chegaram ao triunfo com golos de Daniel dos Anjos, de penálti, aos 45 minutos, e de Martin Chrien, aos 54m.

Já o Académico de Viseu também venceu, depois da eliminação frente ao FC Porto na Taça de Portugal.

Os viseenses triunfaram por 1-0 no terreno do Sp. Covilhã, com um golo solitário de Diogo, também de penálti, aos 67 minutos.

Com estes resultados, e decorridas 21 jornadas, o Benfica B segue no 13.º lugar, com 27 pontos. O Covilhã é sétimo, com 31, e o Viseu é nono, com 30. Já o Cova da Piedade é penúltimo, com apenas 13 conquistados – já a oito pontos da salvação.

II LIGA: resultados e classificações.