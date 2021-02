Uma semana depois de ter chegado à liderança graças a um golo de Traquina nos descontos, a Académica voltou a arrancar uma vitória depois do minuto 90 e segurou a liderança da II Liga.

Na receção ao Cova da Piedade, Guima inaugurou o marcador aos 67 minutos, mas João Vieira empatou aos 84m.

Em cima dos 90m, porém, a Académica conquistou um penálti e Fabinho converteu, agarrando três importantes pontos na luta da Briosa pela subida.

Com este triunfo, os estudantes passam a somar 42 pontos, mais quatro do que o Estoril e mais cinco do que o Feirense, ambos com menos um jogo disputado.

O final da partida ficou ainda marcado pela homenagem a Traquina, médio da Académica que concluiu a licenciatura em Ciências do Desporto.