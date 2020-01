A Académica somou a quinta vitória seguida depois de bater o Cova da Piedade por 3-0, em Coimbra, numa partida da 16.ª ronda.



Os estudantes chegaram à vantagem por intermédio de Traquina a um minuto do final da segunda parte. No segundo tempo Ricardo Dias (62m) e Djoussé anotaram os restantes golos da equipa orientada por João Carlos Pereira.



Com este triunfo a Académica subiu ao sétimo lugar. Por seu turno, o Cova da Piedade segue no último lugar da competição com oito pontos.



Classificação da II Liga