O Leixões não foi além de um nulo na receção ao Cova da Piedade, em jogo da 14.ª jornada da II Liga.



Embora tenha igualado o Varzim no terceiro lugar, este resultado prejudica os «Bebés do Mar» que estão a oito pontos do primeiro lugar que dá acesso à subida, ocupado pelo Nacional. Por sua vez, o conjunto de Almada é 17.º e está em zona de despromoção.



Classificação da II Liga