O Desportivo de Chaves foi a Pedroso derrotar este sábado o FC Porto B, por 2-1, em jogo da sexta jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os portistas adiantaram-se no marcador em cima do intervalo, por Igor Cássio, aos 45 minutos, mas os transmontanos responderam de pronto e Luís Rocha, de penálti, fez o 1-1 antes do descanso (45+3m). Na segunda parte, Niltinho deu a volta ao marcador, aos 56 minutos, para o resultado final.

A equipa de Carlos Pinto soma agora 14 pontos e ascende, à condição, ao segundo lugar. Os mesmos pontos tem a Académica, que foi a Vizela na manhã deste sábado vencer por 3-1 e está à condição em terceiro.

O ex-Boavista Cassiano deu vantagem à equipa de Álvaro Pacheco aos 16 minutos, mas a Académica, na sequência da expulsão de Matheus Costa, beneficiou de um penálti que Bouldini, após falhar, marcou na recarga, para o 1-1 (71m). Bruno Teles deu a volta ao marcador (84m) e Sanca, aos 90+3’, pouco após a expulsão de Tavinho que deixou o Vizela reduzido a nove, assinou o 1-3 final.

Noutros jogos deste sábado, houve empate entre Vilafranquense e Casa Pia. André Claro (13m) e Kady (86m) marcaram para os ribatejanos. Para o Casa Pia marcaram Muscat (68m) e Alex (90+4m). Em Almada, um bis de Arnold, aos 31 e 82 minutos – o último golo de penálti – valeu a vitória do Cova da Piedade na receção ao Leixões.

O Mafra, líder com 15 pontos, joga apenas na segunda-feira, ante o Feirense, que é quinto, com 11 pontos. O Estoril, agora quarto, com 13, joga no domingo ante o Varzim e pode, em caso de vitória, pressionar a liderança do Mafra.