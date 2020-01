João Alves estreou-se no comando técnico do Cova da Piedade com uma vitória em casa por 3-1 sobre o Nacional, em jogo da 17.ª jornada da II Liga.

A equipa madeirense, que podia sair desta ronda na liderança isolada da competição, foi surpreendida na margem sul do Tejo pelo até agora último classificado, que não vencia desde a quarta jornada.

O avançado veterano Edinho, de 37 anos, foi lançado na segunda parte e ainda foi a tempo de bisar na partida.

Oto'o Zue inaugurou o marcador aos 20 minutos para o Cova da Piedade, mas Vítor Gonçalves empatou pouco depois num remate acrobátido.

Lançado no regresso dos balneário, Edinho marcou aos 70 e 74 minutos, dando a vitórias à equipa do concelho de Almada.

Com este resultado, os piedenses deixam o último lugar da II Liga (somam agora 11 pontos), enquanto o Nacional cai da liderança que partilhava para o Farense, que é agora líder isolado mesmo com o empate averbado na receção ao Sp. Covilhã.