O Cova da Piedade considerou que a não aceitação da inscrição do clube da II Liga trata-se de um «escândalo».

Foi desta forma que uma fonte do clube de Almada reagiu à comunicação da Liga Portugal ao final da tarde desta segunda-feira.

À agência Lusa, a mesma fonte fez saber que a administração da SAD está reunida com os advogados para avaliar as medidas a tomar, estando a ser equacionada a hipótese de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas que só na terça-feira será tomada uma posição oficial.

A Liga informou que o Cova da Piedade não submeteu dentro do prazo a documentação necessária para avançar com o necessário processo de candidatura às competições profissional, razão pela qual foi excuído.

O Vilafranquense, que havia sido despromovido para a Liga 3, foi convidado a ser reintegrado na II Liga.