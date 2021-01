Antigo adjunto de Vítor Oliveira, Mário Nunes foi o escolhido para suceder a António Pereira no comando do Cova da Piedade, informou o clube.

O técnico, de 40 anos, já orientou o treino desta tarde, na margem sul do Tejo, um dia após a derrota dos piedenses no terreno do Vizela, por 2-1, ainda comandados interinamente por Ricardo Aires.

Esta é a primeira experiência de Mário Nunes como treinador principal, depois de 10 anos como adjunto.