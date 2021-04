O Cova da Piedade venceu esta tarde na receção ao Varzim, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da II Liga de futebol.

João Vieira abriu o marcador para a formação de Almada aos 16 minutos, mas Irobisa empatou para os poveiros aos 56 minutos.

Nos descontos, aos 90+6 minutos, Hugo Firmino fez o 2-1 e deu os três pontos à equipa da casa.

Com este resultado, o Cova da Piedade chega aos três jogos sem derrotas e segue no 12.º lugar da classificação, com mais três pontos do que o Varzim, antepenúltimo classificado.